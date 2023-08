VietinBank tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng trưởng cuối năm

Với mục tiêu tiếp sức DN XNK phục hồi sản xuất - đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm cuối năm, VietinBank gia tăng thêm ưu đãi dành cho DN XNK trong chương trình Trade UP.

Cụ thể, DN XNK lần đầu sử dụng sản phẩm mua bán ngoại tệ, Thanh toán Quốc tế (TTQT) và Tài trợ Thương mại (TTTM) sẽ được nhận các ưu đãi về tỷ giá ngoại tệ, miễn/giảm phí dịch vụ và phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.

Trong đó, VietinBank miễn giảm đến 100% nhiều loại phí cho DN XNK: Chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống, ký hậu vận đơn/phát hành ủy quyền nhận hàng, phát hành bảo lãnh nhận hàng, gửi nhờ thu, hủy, sửa đổi, điều chỉnh nhờ thu, quản lý bộ chứng từ nhờ thu, thông báo thư tín dụng, thông báo sửa đổi, dịch vụ Trade Portal…

VietinBank còn giảm đến 50% chuyển khoản ngoại tệ ngoài hệ thống, các phí khác của dịch vụ TTTM - dịch vụ nhập khẩu/xuất khẩu. Ưu đãi gói dịch vụ tài khoản và dịch vụ VietinBank eFAST: Miễn 100% tài khoản số đẹp, chuyển tiền VND, thẻ Tín dụng Quốc tế và hoàn tiền.

Ngoài ra, DN XNK được ưu đãi tới 100 điểm USD, 170 điểm EUR và 120 điểm cơ bản đối với JPY khi mua bán ngoại tệ tại quầy và trên kênh VietinBank eFAST. Hỗ trợ DN XNK giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa, VietinBank còn giảm đến 62,5% phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển. Tất cả các ưu đãi kể trên được áp dụng từ nay đến hết 31-7-2024.

Không chỉ vậy, đến với VietinBank, DN XNK còn được cung cấp các sản phẩm kinh doanh ngoại hối, TTTM và TTQT chất lượng cao từ một ngân hàng uy tín có 35 năm kinh nghiệm hoạt động.

Bên cạnh các sản phẩm TTTM truyền thống, VietinBank còn đưa ra thị trường sản phẩm TTTM cấu trúc nhằm tối ưu hóa hiệu quả của các sản phẩm TTTM truyền thống; đồng thời đáp ứng nhu cầu lợi ích của 2 bên DN mua và bán theo tiêu chí Win-Win như: Sản phẩm thanh toán trước hạn L/C, sản phẩm chiết khấu miễn truy đòi, sản phẩm Upas L/C…

Đối với sản phẩm kinh doanh ngoại hối, phái sinh hàng hóa, phái sinh lãi suất, VietinBank tư vấn và cung cấp trọn bộ sản phẩm từ cơ bản tới đặc thù, sản phẩm cấu trúc dành cho DN XNK phù hợp với nhu cầu, hồ sơ giao dịch, dòng tiền và theo diễn biến, xu hướng tỷ giá cập nhật trên thị trường ngoại hối.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu trong cung cấp giao dịch FX online trên nền tảng VietinBank eFAST, hỗ trợ khách hàng có thể giao dịch thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, 24/7 với hệ thống an toàn, bảo mật và các ưu đãi tỷ giá hấp dẫn trong từng thời kỳ.

Với ưu thế về nguồn ngoại tệ, mạng lưới rộng khắp với 155 chi nhánh, gần 1.000 phòng giao dịch trải dài trên 63 tỉnh, thành phố, thiết lập quan hệ đại lý với hơn 900 ngân hàng, định chế tài chính trên thế giới, cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhanh nhạy; VietinBank vinh dự 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do tạp chí uy tín thế giới Global Finance công bố; giải thưởng ngân hàng TTTM tốt nhất Việt Nam năm 2022 do the Asian Banker trao tặng.