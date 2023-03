Vĩnh Long: Bắt 2 ghe khai thác cát trái phép trong đêm

Ngày 3-3, lực lượng Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên tuyến sông Cổ Chiên đã phát hiện, bắt 2 ghe khai thác cát trái phép. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long liên tiếp bắt nhiều vụ khai thác cát trái phép.

Cụ thể vào rạng sáng 3-3, lực lượng chức năng tuần tra đến đoạn thuộc thủy phận xã An Phước, huyện Mang Thít đã phát hiện một phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát do ông Nguyễn Huệ Chí (sinh năm 1991, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển đang bơm hút cát trái phép với khối lượng 15,4 m3.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát do ông Lê Văn Cưng (sinh năm 1977, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) điều khiển chở ông Trần Minh Châu Em (sinh năm 1975, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản với khối lượng gần 14,56m3.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản 2 phương tiện nói trên để làm căn cứ xử lý theo pháp luật.

Theo Công an huyện Mang Thít, từ ngày 1-1 đến ngày 26-2-2023, Công an huyện Mang Thít phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tuần tra kiểm soát phát hiện 4 vụ với 10 đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép, 10 vụ với 16 đối tượng vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp. Qua đó, tạm giữ 3 sà lan, 2 ghe sắt, 9 ghe cây…