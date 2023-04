Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Lần theo dấu vết tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn 2 đối tượng chuyên trộm xe máy liên tỉnh, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 15-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Tân (22 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo Công an huyện Mang Thít, khoảng 16 giờ 15 ngày 31-3, một người dân ở xã Tân Long, huyện Mang Thít đến trình báo về việc bị mất xe máy. Công an huyện Mang Thít nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Tân và Hiếu là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng khai nhận thấy chiếc xe máy trên dựng bên hiên nhà dân không người trông coi nên lấy trộm, bán được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Mở rộng điều tra, ngoài vụ trộm trên, Tân và Hiếu khai nhận, đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các huyện Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh).

Công an huyện Mang Thít đã thu hồi đến thời điểm hiện tại được 9 xe máy của người dân bị Tân và Hiếu trộm.

Hiện, Công an huyện Mang Thít đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.