Virus Nipah trở lại, Đông Nam Á đồng loạt nâng mức cảnh giác

Trong bối cảnh các ca nhiễm virus Nipah xuất hiện trở lại tại Ấn Độ, nhiều quốc gia Đông Nam Á đồng loạt nâng mức cảnh giác.

THỤY QUYÊN - VIỆT LÊ tổng hợp

