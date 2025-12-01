Đa phương tiện

VNeID lên máy bay: Rút ngắn thời gian, giảm ùn tắc sân bay

Từ ngày 1-12, hành khách đi hãng Vietnam Airlines trên tất cả sân bay nội địa có thể làm thủ tục nhanh hơn nhờ VNeID và kiosk tự phục vụ.

ĐÌNH DƯ

