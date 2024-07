Vụ “bảo kê” vùng biển Kiên Giang: Đã bắt 7 đối tượng

Ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Thắm (41 tuổi, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.