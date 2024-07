Vụ chuyển đất bùn san lấp dự trữ ra khỏi địa phương: Ngày 20-7, Long An tổ chức họp, làm rõ

Liên quan vụ việc một số người vận chuyển đất bùn dự trữ (để làm vật liệu san lấp đường giao thông, mặt bằng các công trình xây dựng trên địa bàn Long An) tại bãi chứa 11F (huyện Tân Hưng) đem ra ngoài tỉnh, ngày 19-7, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Hưng cho biết, ngày 20-7, huyện sẽ có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở NN-PTNT, Sở TN-MT... để rà soát việc xử lý đất đai liên quan công trình thi công nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.

“Tại buổi làm việc, huyện sẽ đề xuất kiểm tra thực tế khối lượng đất bùn hiện nay tại bãi chứa 11F để làm rõ số lượng thất thoát. Đồng thời đề xuất làm rõ vật liệu san lấp tại công trình thi công trụ sở Công an huyện Tân Hưng có phải là đất bùn lấy từ bãi chứa 11F… Quan điểm của huyện, khi phát hiện có vi phạm, sai phạm sẽ xử lý và đề nghị cơ quan cấp trên xử lý nghiêm”, đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Hưng cho biết.

Múc bùn đất từ các xe tải lên sà lan chờ sẵn trên kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng

Như Báo SGGPO đã phản ánh, tháng 11-2023, UBND huyện Tân Hưng (Long An) có văn bản đề nghị UBND tỉnh Long An cho chủ trương sử dụng bùn đất từ bãi chứa 11F (trên địa bàn huyện Tân Hưng) để phục vụ việc san lấp xây dựng trụ sở Công an huyện Tân Hưng, do công trình đang bị thiếu vật liệu san lấp, tiến độ bị chậm.

Nguồn gốc số đất bùn trên do Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NN-PTNT) nạo vét trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, giao UBND tỉnh Long An quản lý, với tổng khối lượng 44.300m³.

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo tại bãi chứa 11F, nhiều tháng qua, một nhóm người tổ chức vận chuyển bùn đất ở bãi chứa này ra khỏi tỉnh.

Theo người dân địa phương, mỗi ngày có hơn 20 xe tải chở bùn đất từ bãi chứa 11F đến bờ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. Sau đó, chuyển xuống sà lan đậu sẵn ở mé kênh thuộc xã Vĩnh Châu B (huyện Tân Hưng) để vận chuyển về phía tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

