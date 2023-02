Vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang: Bắt thêm một đối tượng

Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy (tên thường gọi 8 Nhấy), (sinh 1967, ngụ phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 11-2, Nhầy cùng Lâm Văn Mai (sinh năm 1981, ngụ khóm 2, phường An Bình B, TP Hồng Ngự) nhậu chung. Lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai (tên Tr., khoảng 50 tuổi), Nhầy đồng ý rồi cả 2 đi bộ khoảng 1km về cây xăng bỏ hoang.

Đến nơi, Mai đòi quan hệ tình dục nhưng bà Tr. không đồng ý nên la lên. Thấy vậy, Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Tr. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Nhầy thực hiện giữa chừng nhưng khi thấy người nạn nhân có nhiều máu, Nhầy dừng lại và bỏ về nhà.

Đến sáng hôm sau khi đi ngang qua hiện trường phát hiện lực lượng Công an đang điều tra, Nhầy đến Công an phường An Bình A trình báo vụ việc, nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được danh tính nạn nhân.