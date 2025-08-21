Vu Lan báo hiếu: Tránh phô trương hình thức, giữ tâm thành kính

“Báo hiếu không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là sự thành kính từ tâm. Đừng để lòng hiếu thảo biến thành hình thức phô trương, lãng phí” – đó là thông điệp được Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh tại hội thảo “Phật giáo với việc thực hiện văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí”, diễn ra tối 20-8 tại Hà Nội

Vu Lan báo hiếu: Đừng biến lòng thành kính thành phô trương hình thức

Hòa thượng khẳng định, tinh thần Vu Lan – rằm tháng Bảy – phải gắn với tiết kiệm, giản dị, đúng tinh thần Phật giáo. “Nhiều người lầm tưởng rằng mua sắm nhiều vàng mã, cỗ bàn linh đình mới là hiếu. Nhưng thực ra, đó là biểu hiện của sự bất hiếu. Hiếu thảo là chăm sóc cha mẹ khi còn sống, là giữ gìn sự thành kính, yêu thương giản dị, chứ không phải hình thức bên ngoài”, Hòa thượng chia sẻ.

Dẫn lại lịch sử Phật giáo, Hòa thượng cho rằng tinh thần tiết kiệm, sống tối giản đã được thể hiện ngay từ Đức Phật – người từ bỏ cung điện để bước vào đời sống khổ hạnh, tìm ra con đường giải thoát. Tại Việt Nam, truyền thống đó được tiếp nối và phát huy bởi các bậc Tổ sư như Phật hoàng Trần Nhân Tông – sau khi rời ngai vàng lên Yên Tử tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, nêu gương sáng về đời sống thanh bần, gắn đạo với đời.

Từ thực tế hiện nay, Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ lo ngại về tình trạng các nghi lễ cúng giỗ còn nặng hình thức, nhiều nơi đốt vàng mã tràn lan. Hành vi này không chỉ gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng môi trường mà còn trái với giáo lý nhà Phật. “Đốt vàng mã là tập tục xuất phát từ hủ tục tuẫn táng của Trung Quốc cổ xưa. Biến tướng ngày nay chỉ khiến người ta xa rời giá trị cốt lõi của đạo hiếu”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam, cho rằng tiết kiệm và chống lãng phí không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là một nội dung cốt lõi trong giáo lý Phật giáo. Đây cũng là phương tiện lan tỏa lối sống nhân văn, giản dị và bền vững trong cộng đồng.

Sau hội thảo, chư tôn đức và Ban điều hành Học viện mong muốn mỗi tăng, ni sinh sau khi tốt nghiệp trở thành “người lan tỏa” tinh thần này tại địa phương. Qua việc giảng pháp, sinh hoạt đạo tràng, gắn bó với quần chúng nhân dân, các vị sẽ góp phần giúp Phật tử hiểu rằng: báo hiếu không thể tách rời tinh thần tiết kiệm, sống giản dị và chan hòa – những giá trị cốt lõi hướng đến một xã hội bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.

MAI AN