Vụ nổ lớn ở TP Pleiku: Xuất phát từ việc đốt phế liệu

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VN

Ngày 2-3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku), các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại một con hẻm ở phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 1-3, một vụ nổ lớn xảy ra cạnh một ngôi nhà trong hẻm thuộc phường Phù Đổng. Vụ nổ không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tấm kính tại trụ sở phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng ở kế bên và nhà dân xung quanh bị vỡ.

Kính bị vỡ, rơi vãi

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phù Đổng và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, bước đầu xác định, trước đó, có 4 người phụ nữ đi trên 2 xe máy đến tiệm phế liệu của bà L.T.K. (trú tại tổ 6, phường Phù Đổng, TP Pleiku) để bán phế liệu. Tuy nhiên, vì trong số phế liệu của những người này có lẫn nhựa và nhiều tạp chất khác nên bà K. không thu mua.

Sau đó, 4 người phụ nữ trên mang số phế liệu đến bãi đất trống (cách tiệm phế liệu khoảng 50m) để đốt phần nhựa, tạp chất và lấy phần kim loại để đem đi bán. Lúc này, họ nghe những tiếng nổ nhỏ nên hoảng sợ và bỏ chạy khỏi khu vực đốt phế liệu. Một lúc sau, thì phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ làm hư hỏng một số tấm kính cửa sổ của trụ sở phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng và cửa kính, đèn của 1 hộ dân gần đó.

Tin liên quan Làm rõ vụ nổ ở TP Pleiku

HỮU PHÚC