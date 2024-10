Vụ nuôi tôm trên đất lúa ở Đồng Tháp Mười (Long An): Kiên quyết xử lý tình trạng tự phát

Ngày 23-10, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, cho biết, tỉnh Long An đang thành lập đoàn kiểm tra về việc khoan giếng tầng nông và sử dụng đất sai mục đích tại vùng Đồng Tháp Mười (Long An).

Mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; khoan giếng, đào ao, nuôi tôm thẻ nước lợ trên đất trồng lúa. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sẽ kết thúc trong tháng 11-2024.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, thời gian quan, dù UBND tỉnh Long An đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu các huyện, thị ở vùng Đồng Tháp Mười (Long An) tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng tự phát chuyển đổi đất lúa để nuôi tôm thẻ chân trắng, tuy nhiên số lượng vi phạm, sai phạm vẫn chưa dừng lại, thậm chí có chiều hướng gia tăng. Hiện, tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại vùng Đồng Tháp Mười (Long An) là hơn 522,43ha (tăng 77,5ha so với năm 2023), trong đó nhiều nhất ở huyện Mộc Hóa với 281ha, tiếp đến là huyện Tân Hưng 105,2ha, huyện Tân Thạnh 53,03ha, Thạnh Hóa 50,4ha…

Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, sau đợt kiểm tra, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp khoan giếng, đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên đất lúa từ năm 2023 đến nay, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không thực hiện theo quy định, chính quyền và ngành chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế. Ngoài xử lý hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng, tỉnh Long An cũng xử lý các trường hợp sử dụng hóa chất, muối trong quá trình nuôi tôm thẻ, gây ô nhiễm môi trường…

Trước đó, ngày 27-8, Báo SGGP có bài viết “Long An: “Băm nát” ruộng lúa làm ao nuôi tôm nước mặn”, phản ánh vùng Đồng Tháp Mười (Long An) là vùng ngọt, được quy hoạch trồng lúa, rau màu. Thế nhưng, thời gian gần đây, hàng trăm hécta đất ruộng bị nhiều cá nhân, tổ chức tự ý chuyển mục đích sử dụng, khoan giếng lấy nước nuôi tôm thẻ chân trắng. Sau khi báo đăng, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, đã chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm đào ao, nuôi tôm thẻ chân trắng trên đất lúa ở vùng Đồng Tháp Mười. Đồng thời nêu rõ, huyện, thị nào để phát sinh vi phạm trên, chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

NGỌC PHÚC