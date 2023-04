Vụ ô tô nghi chở hàng cấm tông 3 người tử vong ở Long An: Khởi tố vụ án giết người

Liên quan đến vụ ô tô nghi chở hàng cấm tông Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an tỉnh Long An và 2 người dân trên địa bàn huyện Đức Hoà tử vong, ngày 23-4, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được và lãnh đạo công an, các ngành chức năng tỉnh Long An đến thắp hương chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình cán bộ CSGT.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra phương tiện của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin.

Làm việc với đối tượng, lực lượng chức năng khám xét các địa điểm khác trên địa bàn huyện Đức Hòa. Qua đó, tạm giữ 3 đối tượng có liên quan và thu giữ thêm 1kg tinh thể rắn nghi ma túy đá và 14 bánh nghi heroin.

Riêng đối tượng điều khiển ô tô mang BKS 49C-296.01 khai nhận có sử dụng ma túy. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với tài xế.

Trước đó, ngày 22-4, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ngành chức năng tỉnh Long An cũng đã đến thăm gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 nạn nhân.