Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Bắt được 39 đối tượng, 2 người tự đầu thú

Sáng 13-6, người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ nhóm đối tượng chưa rõ danh tính dùng súng tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, trong đêm 12, rạng sáng ngày 13-6, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 10 đối tượng. Bên cạnh đó, có 2 nghi phạm chủ động ra đầu thú cơ quan công an.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những nghi phạm chủ động đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng ngày 11-6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết và bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân...

Bộ Công an sau đó đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.

Người dân tại huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận được khuyến cáo bình tĩnh, không hoang mang, cần thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ

Thiếu tá Hoàng Trung (42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur); Thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin); Đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu). Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: đồng chí Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) và đồng chí Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur).