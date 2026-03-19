Phường Vũng Tàu: Hoa chuông vàng thu hút du khách

SGGPO

Những ngày này tuyến đường Trần Quý Cáp (phường Vũng Tàu, TPHCM)  thu hút nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ tìm đến check-in khi hoa chuông vàng đang nở rộ.

Từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, một số tuyến đường trên địa bàn phường Vũng Tàu như được khoác áo mới bởi màu vàng rực rỡ trên những cây chuông vàng (hay phong linh vàng).

Đường Trần Quý Cáp (phường Vũng Tàu, TPHCM) rực rỡ hoa chuông vàng. Ảnh: QUANG VŨ

Những ngày này, tuyến đường Trần Quý Cáp ngay gần khu vực Bãi Sau trở nên rộn ràng hơn bởi các nhóm bạn trẻ, nhóm du khách kéo nhau tới đây chụp ảnh. Người thướt tha áo dài, người diện váy thật xinh, có bạn còn chuẩn bị cả những "đạo cụ" như xe đạp, nón, dù… để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Nhiều bạn trẻ đến đây để check-in mùa hoa rực rỡ này. Ảnh: QUANG VŨ

Chị Thùy Dung (phường Rạch Dừa, TPHCM) cho hay, khi hay tin hoa chuông vàng đang nở rộ, chị và các bạn rủ nhau đến đây chụp ảnh kỷ niệm. “Tôi không nghĩ hàng cây chuông vàng ở đây lại đẹp như vậy, hơn cả trên hình”, chị Dung nói.

Một số bạn gái diện áo dài để chụp ảnh với hoa chuông vàng. Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ có đường Trần Quý Cáp, địa điểm Khách sạn Cao Su (đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu) nằm trên mé đồi Ngọc Tước cao thoai thoải cũng được nhiều bạn trẻ rủ nhau tìm đến. Chuông vàng được trồng trải dài từ cổng vào tận trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn. Đến mùa hoa, cả một dãy chuông vàng nở vàng rực, khiến cho khách sạn trở nên lãng mạn hơn.

Các bạn trẻ chuẩn bị cả xe điện để làm đạo cụ. Ảnh: QUANG VŨ

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, đến từ Hà Nội cho hay: “Tôi vào Vũng Tàu du lịch đúng mùa hoa chuông vàng. Tôi thật sự ấn tượng bởi những cụm hoa như chiếc chuông úp ngược, màu vàng đậm, quá đỗi rực rỡ”.

Chuông vàng rực rỡ như tô điểm thêm cho những khách sạn ở mặt tiền đường Trần Quý Cáp. Ảnh: QUANG VŨ
Một bạn trẻ tạo dáng chụp hình với hoa chuông vàng. Ảnh: QUANG VŨ
Khi nở rộ, cây thường rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa màu vàng tươi hình như chiếc chuông úp ngược, nhỏ xinh.
Ở Vũng Tàu, từ giữa tháng 3 khi mưa đã dứt, nắng nhiều hơn cũng là mùa chuông vàng rực rỡ nhất, đẹp nhất trong năm

Hiện cây chuông vàng được trồng rải rác ở nhiều tuyến đường, nhưng riêng đường Trần Quý Cáp chỉ trồng duy nhất loại hoa này dọc 2 bên đường nên mỗi độ hoa nở, tuyến đường này trở thành điểm check-in rộn ràng nhất của người dân và du khách.

QUANG VŨ

