Vì sao cây xanh tại Công viên Thùy Vân được rào chắn kỹ lưỡng?

Những ngày qua, nhiều cây xanh tại Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM) được rào, bao và che chắn kỹ, khiến không ít người dân và du khách thắc mắc.

Trả lời về vấn đề này, ngày 6-12, Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) – đơn vị chăm sóc cảnh quan công viên – cho biết đây là giải pháp bảo vệ cây xanh trong mùa gió chướng.

Công nhân UPC rào - bao cây xanh, giảm thiểu ảnh hưởng từ gió chướng. Ảnh: Q.V

Theo ông Hoàng Văn Thao, Tổng Giám đốc UPC, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, khu vực ven biển Vũng Tàu bước vào mùa gió chướng – loại gió Đông Bắc đặc trưng, khô, mang hơi muối và có cường độ mạnh. Gió chướng có thể gây gãy cành, bật gốc, cháy lá, sốc muối đối với cây xanh, đặc biệt là cây mới trồng. Các mảng cỏ, hoa, cây bụi ven biển cũng dễ bị bay đất, bật gốc, khô héo.

Để hạn chế thiệt hại, UPC đã triển khai rào, bao và che chắn cây nhằm bảo vệ tán lá khỏi muối biển, giữ ẩm, tránh gió quật mạnh, đồng thời giữ gìn cảnh quan công viên trong suốt mùa gió chướng.

Những cây xanh trong Công viên được che chắn kỹ lưỡng trong mùa gió chướng. Ảnh: Q.V

Ông Hoàng Văn Thao phân tích thêm, việc che chắn cây được triển khai nhằm bảo vệ cây tránh được những luồng gió mạnh thường xuyên từ biển thổi vào và hơi muối mặn. Từ đó hạn chế muối biển bám vào lá - nguyên nhân của hiện tượng “cháy lá mùa gió chướng” mà người dân vẫn thường thấy nhiều năm nay. Đồng thời việc che chắn cây kỹ lưỡng còn nhằm giữ ẩm và tránh sốc nhiệt bởi gió chướng khiến cây mất nước rất nhanh.

Dự án Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trong đó có rất nhiều hạng mục cây xanh, thảm cỏ. Ảnh: Q.V

Đối với những cây mới trồng rất dễ bị gió quật mạnh, dẫn đến nghiêng, gãy hoặc thậm chí bật rễ thì các tầng che chắn sẽ tránh được hiện tượng cây bật gốc, gãy cành; giảm thiệt hại lớn cho hệ thống cây xanh tại Công viên Thùy Vân.

Ngoài ra, các loại cây bụi hoa ven biển mới trồng dễ bị thổi bay lớp đất mặt, bong nền hoặc héo rũ do bay hơi mạnh thì các tầng rào, chắn sẽ bảo vệ được nhóm này hiệu quả nhất



UPC sẽ áp dụng các biện pháp che chắn trong suốt mùa gió chướng. Từ tháng 3-2026, khi thời tiết ổn định và cây đã phát triển khỏe hơn, toàn bộ lớp rào, bao sẽ được tháo dỡ, trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho Công viên Thùy Vân, sẵn sàng phục vụ mùa du lịch đầu năm và các hoạt động cộng đồng.

QUANG VŨ