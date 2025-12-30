Phường Vũng Tàu (TPHCM) bố trí lực lượng TNXP tại các điểm du lịch trọng điểm

Ngày 30-12, phường Vũng Tàu đã tiếp đoàn công tác của Lực lượng TNXP TPHCM đến khảo sát các tuyến điểm du lịch để hỗ trợ du khách.

Đoàn khảo sát các điểm tập trung đông khách du lịch trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch thường có đông du khách, như: Công viên Bãi Sau, tháp Tam Thắng, tượng Chúa giang tay, khu vực Mũi Nghinh Phong, Bãi Dứa, Bãi Dâu, Niết Bàn Tịnh Xá, di tích lịch sử Thích Ca Phật Đài, công viên Bãi Trước, hoa viên Trưng Trắc - Trưng Nhị, công viên Lê Quý Đôn.

Đoàn khảo sát tại Di tích lịch sử Thích Ca Phật Đài. Ảnh: QUANG VŨ

Vì vậy, thời gian tới Lực lượng TNXP TPHCM sẽ phối hợp với các sở, đơn vị, địa phương để bố trí trật tự viên tại các điểm trên nhằm hỗ trợ địa phương hướng dẫn người dân, du khách; nhắc nhở nội quy, giữ gìn an toàn trật tự công cộng và phối hợp xử lý tình huống tại các điểm tập trung đông khách.

Bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cho biết, dự kiến đơn vị sẽ bố trí 48 người tại các điểm du lịch quan trọng của phường Vũng Tàu. Theo đó. đơn vị có thể tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ để thuận tiện, linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng này được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định.

QUANG VŨ