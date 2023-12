Vũng Tàu: Phát hiện nhiều thanh niên “phê” ma túy và mang theo súng

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, Công an TP Vũng Tàu đã phát hiện một nhóm người có sử dụng ma túy và mang theo nhiều khẩu súng ngắn.

Công an TP Vũng Tàu phát hiện nhiều khẩu súng trên 1 chiếc xe ô tô bán tải

Ngày 9-12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tạm giữ 7 người trên một chiếc xe bán tải mang biển số Tây Ninh để điều tra về hành vi chở nhiều khẩu súng và một số vũ khí khác.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Công an TP Vũng Tàu thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, ma túy tại khu vực Bãi Trước, phường 1, TP Vũng Tàu. Tổ tuần tra dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 70K-035.xx do Nguyễn Nhật Hào điều khiển, để kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện, nghi những người ngồi trên xe có sử dụng ma túy nên đưa về Công an phường 1 kiểm tra.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Hào cùng 6 người ngồi trên xe đều dương tính với ma túy.

Tang vật vụ án

Đặc biệt, trên xe ô tô có 4 khẩu súng nghi là súng bắn bi, 3 súng công cụ hỗ trợ, 2 dao xẻ cưa, 1 rựa và 1 gói chất bột nghi là ma túy.

Vụ việc sau đó đã được Công an phường 1 bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu để xử lý.

PHÚ NGÂN