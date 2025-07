Xác lập tầm nhìn, khát vọng phát triển xã Củ Chi trong nhiệm kỳ tới

Chiều 21-7, Tổ công tác số 14 của Thành ủy do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Củ Chi về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Thành Kiên làm việc với Đảng ủy xã Củ Chi

Báo cáo với tổ công tác, lãnh đạo xã Củ Chi cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I theo kế hoạch. Các tiểu ban phục vụ đại hội đã cơ bản hoàn thành việc tổng hợp báo cáo trình Ban Chấp hành phê duyệt. Các dự thảo báo cáo chính trị đã được rà soát, chỉnh sửa lần thứ ba và đang lấy ý kiến các sở ngành, tổ công tác.

Dù mới vận hành bộ máy trong thời gian ngắn và còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị xã đã nỗ lực để công việc không bị gián đoạn, tạo kết quả ban đầu tích cực, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo xã Củ Chi kiến nghị Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành phố sớm định hướng chỉ tiêu khung cho các phường, xã, đặc khu làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu đại hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thành Kiên nhấn mạnh ý nghĩa chính trị sâu sắc của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, coi đây là sự kiện quan trọng đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về nội dung văn kiện, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã cần tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị theo hướng phản ánh trung thực tình hình thực tiễn 5 năm qua, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Báo cáo phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời xác lập tầm nhìn và khát vọng phát triển của xã Củ Chi trong nhiệm kỳ tới. Cần lựa chọn và đề xuất rõ ràng các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, gắn với điều kiện cụ thể của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố.

Với công tác nhân sự, trong quá trình kiện toàn cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những cán bộ có triển vọng phát triển lâu dài, có năng lực lãnh đạo và uy tín trong Đảng và nhân dân; đồng thời quan tâm bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Ngoài ra, về công tác tổ chức đại hội, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã phải xây dựng kế hoạch điều hành cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tiểu ban. Phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân hướng về đại hội.

Đặc biệt, Đảng ủy xã cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.

Cuối cùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM đề nghị Đảng ủy xã hoàn tất văn kiện, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy để được chấp thuận tổ chức Đại hội vào ngày 28, 29-7; chủ động báo cáo Tổ công tác số 14 để được hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị.

CẨM NƯƠNG