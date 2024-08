Xây dựng hệ giá trị trong mỗi cán bộ công an nhân dân

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Lực lượng công an nhân dân với việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở chính trị về những hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người được viện dẫn, chứng minh ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã hướng con người và xã hội vào thực hiện các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Hội thảo cũng xác định rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của các hệ giá trị đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Hội thảo đã khẳng định tính cấp thiết, cần phải được tiếp tục nghiên cứu, xác định và triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, công an các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu xây dựng văn hóa công an nhân dân, làm cơ sở nền tảng để cụ thể hóa các hệ giá trị cho phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng hệ lực lượng, từng đơn vị. Gắn kết việc hiện thực hóa các hệ giá trị với nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐỖ TRUNG