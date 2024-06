Xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an đến năm 2025 tiến lên hiện đại

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ công tác kỹ thuật, nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị hiện đại các phương tiện, thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất gắn với bố trí triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế đi vào thực chất và chiều sâu, đảm bảo nắm chắc, nắm sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự từ sớm, từ xa, phát hiện mọi âm mưu hoạt động nhằm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống...

ĐỖ TRUNG