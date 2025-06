Xây dựng tiêu chuẩn trồng và quản lý cây xanh

Ngày 6-6, Sở Xây dựng phối hợp Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam tổ chức tọa đàm “Quản lý an toàn cây xanh đô thị trên địa bàn TPHCM".

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu gồm cán bộ quản lý đô thị, chuyên gia về cây xanh, nhà khoa học, đại diện các sở ngành, quận huyện. Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của cây xanh đô thị.

Quang cảnh tọa đàm “Quản lý an toàn cây xanh đô thị trên địa bàn TPHCM". Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng) cho biết, hiện nay, thành phố đang quản lý hơn 84.000 cây xanh các loại, trong đó có khoảng 7.700 cây loại 3, đa phần là các cây cổ thụ như dầu, sao đen trồng trước năm 1975, cao 20-40 mét tại các quận 1, 3, 5, 10 và các tuyến đường trọng điểm. Tuy nhiên, hệ thống cây cổ thụ này đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của hoạt động đô thị hóa như: mở rộng đường, nâng cấp hạ tầng làm tổn thương hệ rễ, gây mất khả năng chống chịu và dễ gãy đổ. Các cây sao đen, dầu cổ thụ có chiều cao vượt quá 30 mét, đã xảy ra nhiều sự cố gây nguy hiểm cho người dân.

Thi công vỉa hè làm đứt rễ cây xanh buộc phải đốn hạ để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho người dân, TPHCM đã ban hành quy trình kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa phù hợp với từng loại cây, đặc biệt là cây cổ thụ cao trên 25 mét. Xây dựng danh mục cây bảo tồn, xác định các cây có giá trị đặc biệt cần được bảo vệ, đồng thời lên kế hoạch thay thế khoảng 600 cây/năm đối với các cây hư hỏng, mất an toàn hoặc đã vượt tuổi thọ. Ứng dụng công nghệ quản lý thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử "Electronic ID Cards" cho từng cây, theo dõi quá trình chăm sóc và tình trạng thực tế. Thành lập các tổ chuyên gia đánh giá, kiểm tra, chẩn đoán sức khỏe cây để có biện pháp phòng ngừa tai nạn và duy trì hệ thống cây xanh an toàn.

Thi công vỉa hè làm gốc cây trồi lên, nguy cơ ngã đổ rất cao. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã nêu ra hàng loạt thực trạng quản lý cây xanh đô thị, các phương pháp chăm sóc, cắt tỉa đúng quy trình và các công nghệ mới trong giám sát, theo dõi sức khỏe cây xanh. Các đại biểu cũng đề xuất xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn rõ ràng trong việc trồng và quản lý cây xanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ. Cùng với đó, vai trò giám sát của cộng đồng trong việc bảo vệ cây xanh, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh công cộng, góp phần xây dựng môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

QUỐC HÙNG