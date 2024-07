Xe bồn chở xăng va chạm với xe tải trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Một lái xe tử vong

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương), sau khi dập tắt đám cháy do xe bồn chở xăng va chạm với xe tải trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể tại hiện trường, xác định ban đầu là lái xe tải.

Sau va chạm mạnh, xe bồn lật nghiêng và bốc cháy dữ dội trên cao tốc. Ảnh: NLĐ

Theo đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 2-7, tại km50+500 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn gần cầu vượt Thống Nhất thuộc địa phận xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 24H-002.62 đi theo hướng Hải Phòng – Hà Nội đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 14C-200.63 và bốc cháy dữ dội. Xăng dầu tràn ra đường khiến ngọn lửa tiếp tục cháy lan cả sang hành lang cây xanh bên đường cao tốc.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 robot chữa cháy TAF35-C, 1 xe chỉ huy mang theo chất tạo bọt và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Công an huyện Gia Lộc cũng điều động lực lượng và 1 xe chuyên dụng, 1 máy bơm chữa cháy của Công an huyện và 1 xe chuyên dùng của Công an xã đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, xử lý vụ việc.

Đến khoảng 22 giờ ngày 2-7, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy.

Lúc 23 giờ 52 phút cùng ngày, sau khi đám cháy được dập tắt và giảm thấp nhiệt độ, các lực lượng tiếp cận sâu hiện trường thì phát hiện có 1 thi thể (xác định ban đầu là lái xe tải biển kiểm soát 14C, chưa rõ danh tính). Lái xe bồn là Đào Phú Thắng (sinh năm 1983, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bị thương do va đập từ vụ tai nạn và đã được lực lượng chức năng, người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc khiến chiếc xe bồn chở xăng bị thiêu rụi hoàn toàn, xe ô tô tải bị biến dạng nhẹ. Cơ quan chức năng đang xác định danh tính người thiệt mạng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

TTXVN