Xe chở 46 khách lật trên đèo Khế

Chiếc ô tô khách mang biển kiểm soát 29F-007.XX do tài xế N.V.N. (SN 1983, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) điều khiển. Khi xe đang di chuyển theo hướng tỉnh Sơn La – huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đến Km2+100 trên Quốc lộ 32B thì bất ngờ bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 46 hành khách.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường, đưa những người bị thương đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định rõ số người thương vong trong vụ tai nạn này.

Tại hiện trường, ô tô 47 chỗ bị hư hỏng nặng, người dân đã đập cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Tân Sơn đang phối hợp giải quyết vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 53 người, trong đó có 51 hành khách. Vụ tai nạn khiến 10 người bị thương nhẹ, số còn lại bị xây xát ngoài da. Tại cơ quan công an, tài xế N.V.N. khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do bị mất phanh.