Xe khách và xe tải va chạm trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn: 9 người thương vong

Tối 10-3, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách 51B-261.49 chạy hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng do tài xế Lê Hoàng Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, va chạm với xe tải 75C-016.91 do tài xế Phan Đình Thành (sinh năm 1986, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) dừng bên đường cùng chiều.