Xe tải lao xuống vực khiến 1 người tử vong

Lúc 16 giờ 10 phút ngày 7-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận vực sâu 200m, đưa nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông lên khỏi vực.