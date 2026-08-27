Xử lý “giang hồ mạng”, giữ vững kỷ cương xã hội

Chiều 27-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9-2026. Công tác đấu tranh với tội phạm, "giang hồ mạng" đạt kết quả tích cực, người dân đồng tình.