Hà Nội mưa trắng trời, nhiều nơi ngập nặng

Từ khoảng 15 giờ ngày 27-8, Hà Nội xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa trắng trời kèm dông, sét. Sau khoảng một giờ, một số tuyến đường, khu dân cư phía Tây thành phố bị ngập do nước không tiêu thoát kịp.