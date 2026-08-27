8.100 lá cờ Tổ quốc tạo hình bản đồ Việt Nam

Sáng 27-8, tại Công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức hoạt động ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc, đăng ký xác lập Kỷ lục Việt Nam, hướng tới Quốc khánh 2-9.