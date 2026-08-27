Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

8.100 lá cờ Tổ quốc tạo hình bản đồ Việt Nam

SGGPO

Sáng 27-8, tại Công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức hoạt động ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc, đăng ký xác lập Kỷ lục Việt Nam, hướng tới Quốc khánh 2-9.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

8.100 lá cờ Tổ quốc lá cờ Tổ quốc hình bản đồ Việt Nam Quảng Ngãi UBND phường Nghĩa Lộ ghép bản đồ Việt Nam Quốc khánh 2-9 Kỷ lục Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn