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Tháng 7 đi “giật cô hồn”, cẩn trọng bị bắt vì tội cướp giật!

SGGPO

“Giật cô hồn” – một phong tục dân gian quen thuộc trong tháng 7 âm lịch, thường mang theo không khí vui vẻ, náo nhiệt. Nhưng vui đến đâu cũng cần có giới hạn.

Tháng 7 đi “giật cô hồn”, cẩn trọng bị bắt vì tội cướp giật!
NGUYỄN TÂN - THU HÀ

Từ khóa

Giật cô hồn rằm tháng 7 không khí vui vẻ náo nhiệt tháng 7 cẩn trọng cướp giật

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