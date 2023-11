Xử lý nghiêm các “lò độ xe”

10 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM xử lý 4 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, trong đó, khởi tố 3 vụ, khởi tố 48 bị can, tạm giam 26 bị can, cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú 22 đối tượng, xử lý hành chính 56 đối tượng. Các đối tượng vi phạm hầu hết trong độ tuổi học sinh, sinh viên.