Xử phạt hành chính tài xế để người phụ nữ không mặc quần áo rơi xuống đường

Ngày 5-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế B.M.T. (sinh năm 1980, trú TP Vinh) về lỗi "Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn".