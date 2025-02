15 lãnh đạo phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì buổi lễ

Cụ thể, 6 trưởng phòng và 9 phó trưởng phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Trong đó, 6 trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu; Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Nguyễn Bảy, Chánh thanh tra; Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Nho Chinh, Trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Trưởng Phòng kỹ thuật hình sự.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định và hoa cho 6 trưởng phòng

Cấp phó phòng gồm có: Thượng tá Võ Xuân, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chánh thanh tra; Thượng tá Nguyễn Quang Sinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; Thượng tá Trần Cảnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Đại tá Lê Hồng Tư, Phó trưởng Phòng hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Lâm Khánh, Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Hoàng Thanh Lộc, Phó trưởng Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Phòng kỹ thuật hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn 15 chỉ huy cấp phòng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho Công an TP Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.

"Hiện nay, khi Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, các Phòng tiếp nhận thêm một số công việc từ Công an cấp huyện chuyển về, sẽ chịu tác động mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ. Do đó, khi các đồng chí chính thức nghỉ hưu, với bề dày kinh nghiệm công tác, với tình cảm và trách nhiệm với ngành, tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho ngành, cho Công an thành phố, làm cho Công an TP Đà Nẵng ngày càng trong sạch, vững mạnh", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên bày tỏ.

PHẠM NGA