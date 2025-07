TPHCM: Cháy hai ngôi nhà ở vòng xoay Lý Thái Tổ

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, lửa bùng phát tại căn nhà 5 tầng ở góc đường Lý Thái Tổ - Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng hai của tiệm cầm đồ, sau đó lan nhanh sang căn nhà kế bên là cửa hàng thức ăn nhanh. Nhân chứng cho biết, thời điểm đó có nhiều tia lửa điện, khói đen bốc lên nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy tối 11-7

Biển quảng cáo và cục nóng máy lạnh cháy dữ dội, mảng nhựa chảy và tường rơi xuống mặt đường khiến người đi đường hoảng sợ, dừng xe tháo chạy. Khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ tê liệt tạm thời do đám cháy đúng lúc xe cộ đông đúc.

Nhận tin báo, Trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Vườn Lài và các lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và ngăn cháy lan. Tổng Công ty Điện lực TPHCM cũng kịp thời cắt điện khẩn cấp tại khu vực để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hỏa.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt

Khoảng 21 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, hai căn nhà đều bị cháy xém ở phần mặt tiền. Biển hiệu quảng cáo và nhiều thiết bị, tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Riêng phần mái che, khung sắt và một số mảng tường bong tróc, lộ kết cấu bên trong.

Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân cháy.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG - KIẾN VĂN