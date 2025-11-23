2 giờ sáng ở Nam Phi, Thủ tướng họp trực tuyến về khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, vào lúc 2h giờ sáng 23/11/2025, giờ Nam Phi (7 giờ sáng, giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi đến các tỉnh, thành phố trong nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cuộc họp cũng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.