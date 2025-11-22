Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

TPHCM hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

SGGPO

Ngày 22-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã trao 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

TPHCM hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Khánh Hoà khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Thực hiện: VĂN MINH
Tin liên quan
VĂN MINH

Từ khóa

tỉnh khánh hoà Tphcm hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn