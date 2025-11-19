Đa phương tiện

Ngập lụt ở Gia Lai: "Đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt... bị lũ cuốn trôi qua hàng rào"

SGGPO

Mưa lớn, kèm theo lũ từ sông Hà Thanh và sông Côn đổ về dâng cao, khiến nhiều khu dân cư hạ du các đô thị ven Quy Nhơn và Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ngập sâu, nhiều nơi bị “nhấn chìm”, tài sản và vật nuôi bị cuốn trôi.

Sáng và trưa 19-11, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều khu vực thấp trũng tại các xã, phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… ngập nặng, có nơi nước dâng 1-2m, chia cắt hoàn toàn nhiều khu dân cư.

NGỌC OAI

Sông Ba sông Côn Gia Lai Quy Nhơn ngập lụt mưa lũ ngập nặng xả lũ thủy điện thủy lợi sạt lở mưa lớn

