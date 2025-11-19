Ngập lụt ở Gia Lai: "Đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt... bị lũ cuốn trôi qua hàng rào"

Mưa lớn, kèm theo lũ từ sông Hà Thanh và sông Côn đổ về dâng cao, khiến nhiều khu dân cư hạ du các đô thị ven Quy Nhơn và Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ngập sâu, nhiều nơi bị “nhấn chìm”, tài sản và vật nuôi bị cuốn trôi.