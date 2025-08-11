Xã hội

3 công nhân thương vong khi thi công cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh

SGGPO

Trưa 11-8, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, đoạn qua địa bàn xã Tuy An Bắc, khiến 2 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Thông tin ban đầu, các nạn nhân đều là công nhân đang thi công trên công trường. Hiện cơ quan chức năng và đại diện chủ đầu tư đang có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (Ban Quản lý dự án 85), cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp xử lý vụ việc.

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), đi qua tỉnh Gia Lai 19,6km và tỉnh Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

MAI CƯỜNG

