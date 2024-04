3 yếu tố “đáng tiền” nhất trên VinFast VF 8

Động cơ mạnh, nhiều công nghệ hỗ trợ người lái là những ưu điểm vượt trội của VF 8 so với xe cùng phân khúc

Vận hành: VF 8 không có đối thủ

Khả năng vận hành luôn là một trong những điểm sáng “ăn tiền” trên VF 8. Hai phiên bản Eco và Plus của chiếc D-SUV nhà VinFast có công suất tối đa lần lượt là 260kW và 300kW, mômen xoắn 500Nm - 620Nm, những thông số vượt xa các đối thủ xe xăng cùng phân khúc D-SUV.

“Xe tăng tốc không độ trễ nhưng vẫn vô cùng êm ái, không tiếng ồn và không phát thải. Đây vốn là điều mà xe xăng cùng phân khúc không thể làm được”, tài khoản Thanh Tuấn nhận xét về VF 8 trên một diễn đàn ô tô.

Đây cũng là trải nghiệm nhiều người trong giới sành xe cảm nhận được. Trong video với tiêu đề: “VinFast VF 8 - Tương lai của xe điện?”, nữ reviewer Jervina, người sáng lập kênh YouTube TechMe0ut (Mỹ) - chuyên review công nghệ và xe điện với gần 400.000 người theo dõi - đã đánh giá rất cao khả năng vận hành của VF 8.

“Cảm giác lái rất mượt và thú vị, đặc biệt chế độ Sport có khả năng tăng tốc rất nhanh chỉ với 6,5 giây để tăng từ 0 đến 62 dặm/h (100 km/h – pin SDI), đối với bản VF 8 Plus là 5,5 giây. Nhìn chung, tôi đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm VinFast VF 8”, Jervina hào hứng cho biết.

Trên hành trình lái thử VF 8 ở California, Mỹ, nữ reviewer cũng dành rất nhiều lời khen cho các tính năng thuộc gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên VF 8 như: cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình, hỗ trợ giữ làn, duy trì khoảng cách với xe phía trước, camera 360 độ... Jervina cho rằng, nhờ ADAS, người dùng có thể di chuyển dễ dàng và an toàn hơn trong nhiều điều kiện giao thông, địa hình khác nhau.

“Ông hoàng” công nghệ trong phân khúc

Bên cạnh loạt trang bị công nghệ an toàn hỗ trợ người lái, những tính năng thông minh, đặc biệt là trợ lý ảo tiếng Việt, cũng là một yếu tố hấp dẫn người dùng trên mẫu D-SUV này.

VF 8 giúp chủ xe tận hưởng trọn vẹn mọi hành trình

Là một trong những người đầu tiên sở hữu VF 8 tại Việt Nam, anh Trần Minh Long (Hà Nội) kể lại, từ khi từ bỏ xe xăng chuyển sang dùng xe điện, anh không còn muốn quay về với giao diện trên những chiếc xe truyền thống nữa. Thay vì loay hoay với các nút bấm, gây mất tập trung, ảnh hưởng đến sự an toàn khi lái xe, giờ đây chỉ thông qua giọng nói, anh có thể dễ dàng thực hiện những thao tác như điều khiển các tính năng giải trí, tìm đường, gọi điện… Những câu lệnh quen thuộc như “Hey VinFast, tăng điều hòa lên 3 độ C”, “Hey VinFast, thời tiết hôm nay thế nào”… luôn vang lên trong mỗi hành trình của gia đình anh.

Ngoài ra, vị khách hàng cho biết, VF 8 còn tích hợp thêm những công nghệ nổi bật như: thiết lập – theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động… những tính năng này có thể nâng cấp, bổ sung theo thời gian nên “xe càng dùng càng thông minh”.

“Từ đầu năm nay, VF 8 đã cập nhật thêm tính năng điều khiển từ xa. Thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại, tôi có thể bật trước hoặc hẹn giờ điều hòa, khóa hoặc mở khóa cửa; hạ kính; đóng, mở cốp sau… quá thông minh và ấn tượng”, anh Long vui vẻ chia sẻ.

Khoang lái rộng rãi, nội thất tiện nghi chuẩn xe sang

Ngoài những ưu điểm chỉ có trên xe điện thông minh, VF 8 được thiết kế như một mẫu xe toàn diện dành cho gia đình với nhiều thông số vượt trội. Sở hữu chiều dài trục cơ sở lên đến 2.950 mm – hơn hẳn so với các mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8, cả 2 phiên bản của VF 8 (Eco và Plus) đều ghi điểm bằng cabin thoải mái, thoáng đãng cho cả gia đình. So với các dòng xe cùng phân khúc, VF 8 sở hữu hai cốp chứa đồ trước và sau, giúp tối ưu sức chứa khi đi mua sắm hoặc để hành lý trong mỗi chuyến đi dài ngày.

“Bên trong xe rộng thênh thang, thoải mái cho cả gia đình 5 người của tôi. Hàng ghế sau còn có thể gập lại nên càng tiện lợi”, chị Ngọc Anh (Quảng Ninh) đánh giá về xe sau 5 tháng sử dụng.

VF 8 mang đến những giá trị vượt trội cho tập khách hàng gia đình

Không chỉ được lòng người dùng nhờ không gian rộng rãi, mẫu D-SUV của VinFast còn được các chuyên gia ô tô đánh giá cao ở hàng loạt ưu điểm nổi bật khác như màn hình cảm ứng cỡ lớn 15,6 inch đặt ở vị trí trung tâm, khả năng điều chỉnh đèn LED nội thất, chức năng sưởi ghế cho cả hành khách phía trước và phía sau... Đây là những tiện nghi thường chỉ có sẵn trên các mẫu xe hạng sang, được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái cho tất cả hành khách trên xe.

Tổng kết về chiếc xe sau khoảng gần 1 năm sử dụng, một thành viên trên Cộng đồng VinFast toàn cầu thừa nhận, hơn cả một phương tiện, chiếc xe điện đã trở thành người bạn trên mọi cung đường.

“Xe điện không đi xa được, bất tiện, chờ sạc lâu? Đi làm hàng ngày, cuối tuần về quê, thỉnh thoảng đi phượt…tôi đã sử dụng được hơn 85.000 km rồi. Thực tế, ông nào đã có xe điện thì đi chợ cũng phải đi ô tô, bật điều hòa cho mát, chạy khắp đất nước rồi khoe thành tích xuyên Việt liên tục”, vị khách hàng hóm hỉnh nhận xét.

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội mua VF 8 dễ dàng hơn, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2, VinFast đã tung ra gói ưu đãi trả góp "3 nhất" hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Cụ thể bao gồm: thời hạn cho vay dài nhất – tối đa 8 năm; giá trị vay cao nhất - 70% giá xe và lãi suất thấp nhất - 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo website https://vinfastauto.com hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89.

ĐỨC HOÀNG