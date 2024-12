6 tác phẩm xuất sắc được trao giải nhất Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Tối 8-12, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2024. Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các hạng mục báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và báo ảnh.