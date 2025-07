Truy tìm ô tô liên quan vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 khiến 1 phụ nữ tử vong

Cơ quan công an tổ chức lực lượng, truy xuất các camera để truy tìm chiếc xe ô tô liên quan vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Ngày 8-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy tìm chiếc xe ô tô bỏ trốn sau va chạm giao thông trên quốc lộ 1, phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, tại Km1291+200 quốc lộ 1 (thuộc khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài), xe mô tô mang BKS 78H1-163.57 do bà P.T.A. (sinh năm 1964, trú tại khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đi theo hướng Bắc - Nam, va chạm với một xe ô tô khác (chưa xác định phương tiện cụ thể).

Vụ tai nạn khiến bà A. tử vong tại chỗ.

Đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tổ chức truy xuất camera để truy tìm chiếc ô tô liên quan vụ việc.

MAI CƯỜNG