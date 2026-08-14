Nắng nóng dứt ở Bắc bộ, Trung bộ còn kéo dài đến 18-8

Sau nhiều ngày nắng nóng, Bắc bộ đã có mưa rào, chấm dứt nắng nóng từ ngày 14-8. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Trung bộ, có nơi trên 37°C và dự báo kéo dài đến ngày 18-8.