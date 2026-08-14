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Nam bộ giảm mưa trong ngày 12 và 13-8

SGGPO

Thời tiết Nam bộ có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày 12 và 13-8, sau đó mưa tăng trở lại từ ngày 14-8. Từ ngày 17 đến 21-8, khả năng xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to.

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PHÚC VĂN - THANH QUANG

Từ khóa

thời tiết mưa dông nam bộ bắc bộ

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