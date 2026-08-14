Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai và quốc lộ 51

TP Đồng Nai đang phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 và quốc lộ 51, sớm hoàn trả mặt đường phục vụ người dân.