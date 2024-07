7 tháng đầu năm: Tai nạn trên đường cao tốc làm 46 người chết

Nguyên nhân của các vụ tai nạn là do lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành biển báo... Bên cạnh đó, hạ tầng tổ chức giao thông trên một số tuyến cao tốc còn bất cập.

Theo Bộ Công an, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tham mưu Bộ Công an chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp ngừa từ xa, từ sớm, ngăn chặn các nguyên nhân gây tai nạn giao thông; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản kết hợp tuần tra kiểm soát; triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu, xây dựng chế tài răn đe đủ mạnh cho việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tăng cường hiện đại hóa, chuyển dần từ thủ công sang công nghệ...

ĐỖ TRUNG