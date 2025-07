Acecook Việt Nam công bố chiến lược phát triển mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm từ ngày bán hàng đầu tiên

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên (07-7-1995 – 07-7-2025), Công ty Acecook Việt Nam chính thức công bố chiến lược phát triển mới - “Cook Happiness Through Innovation – Đổi Mới Nâng Tầm Hạnh Phúc”, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trên hành trình phát triển bền vững và vươn tầm thế giới.

Chương trình khuyến mãi tri ân người tiêu dùng nhân dịp kỷ niệm 30 năm từ ngày bán hàng đầu tiên

Tầm nhìn mới – Đổi mới để dẫn đầu

Trong chiến lược lần này, Acecook Việt Nam đặt mục tiêu trở thành “doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững, vươn tầm thế giới”. Trong đó, “cung cấp thực phẩm tổng hợp” không chỉ mang nghĩa mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn là xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực toàn diện, dựa trên 03 lợi thế cốt lõi: Hơn 30 năm bí quyết công nghệ sản xuất mì từ Nhật Bản, vị thế dẫn đầu thị trường mì ăn liền với thương hiệu Hảo Hảo và mạng lưới phân phối rộng khắp gần 160.000 điểm bán trên toàn quốc.

Để đảm bảo kết quả kiểm tra nhanh chóng, chính xác và toàn diện, Acecook Việt Nam đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn ISO 17025

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: “Với tiềm lực ấy, Acecook tự tin có đủ nguồn lực cần thiết để chuyển mình mạnh mẽ. Xuất phát từ khát vọng làm phong phú bữa ăn của người Việt, Acecook định hướng xây dựng một hệ sinh thái ẩm thực toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và hành vi tiêu dùng ngày càng đa dạng. Trong chiến lược mở rộng này, Acecook sẽ từng bước lấn sân sang các ngành hàng kế cận như gia vị tiện lợi, thực phẩm ready-to-eat và các món ăn vặt có thể thay thế bữa chính. Mọi sản phẩm vẫn sẽ giữ vững tinh thần cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Acecook: vị ngon đậm đà, tiện lợi tối ưu, an toàn và đáng tin cậy, dinh dưỡng cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng sống – hướng đến mục tiêu thúc đẩy well - being toàn diện cho người tiêu dùng Việt”.

Tăng cường nội lực để vươn tầm thế giới

Trong giai đoạn 2025–2030, Acecook Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực vận hành thông qua việc: Mở rộng quy mô sản xuất và nâng cấp hệ thống nhà máy hiện đại từ miền Bắc đến miền Nam, đạt chuẩn quốc tế ISO 22000, HACCP, BRCGS, IFS; tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng tự động hóa và tối ưu chuỗi cung ứng; thiết kế nhà máy thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chí phát triển xanh.

Hệ thống pin năng lượng lắp đặt tại nhà máy HCM của Acecook Việt Nam

Cùng với đó, doanh nghiệp đã triển khai bộ giá trị mới với 6 tinh thần cốt lõi: Đổi mới – Vượt trội – Hợp tác – Chính trực – Tự chủ – Trách nhiệm, nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đồng hành phát triển cùng mỗi cá nhân.

Với định hướng vươn tầm thế giới, khát vọng của doanh nghiệp không dừng lại ở con số 40,7% thị phần và 3,3 tỷ gói sản phẩm bán ra tại thị trường nội địa năm 2024 với mức tăng trưởng 7% so với năm trước, mà còn là vươn ra toàn cầu để đưa sản phẩm của Acecook đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Hiện nay, sản phẩm Acecook đã được xuất khẩu đi hơn 40 quốc gia, với doanh số năm 2024 đạt hơn 239 triệu gói, tăng 23% so với năm 2023. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác sâu các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á thông qua hợp tác với các nhà phân phối quy mô lớn và phát triển các sản phẩm có thiết kế và hương vị phù hợp với thị hiếu người dùng bản địa.

Đổi mới sản phẩm vì người tiêu dùng

Lấy người tiêu dùng làm trọng tâm, Acecook Việt Nam đã đẩy mạnh công tác đổi mới qua ba trục phát triển sản phẩm chính: tăng cường giá trị dinh dưỡng, tiện lợi và cảm xúc; ứng dụng công nghệ Nhật Bản – sáng tạo vượt mong đợi; giữ gìn bản sắc – dẫn dắt xu hướng ẩm thực toàn cầu.

Acecook tiếp tục sáng tạo món ăn quen thuộc dưới hình thức hiện đại hơn, phù hợp khẩu vị quốc tế. Ví dụ: sản phẩm “Phở Đệ Nhất” hợp tác cùng nhà hàng “Phở Khôi Hói” – đại diện Michelin Guide tại Hà Nội, tái hiện hương vị phở lõi bò gầu giòn – cho phép người dùng thưởng thức đặc sản địa phương dù ở bất cứ đâu.

Hiện nay, sản phẩm Acecook đã được xuất khẩu đi hơn 40 quốc gia với trọng tâm là thương hiệu quốc tế Hảo Hảo

“Đổi mới không chỉ để tăng trưởng, mà còn để tạo ra giá trị hạnh phúc dài lâu cho con người và xã hội”, ông Kaneda Hiroki nhấn mạnh. Với định hướng đó, Acecook đang đầu tư mạnh mẽ toàn diện vào quá trình chuyển đổi xanh. Hiện tại, 54% nhà máy của Acecook đã sử dụng nhiên liệu sinh khối; mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 80%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực cải tiến sản phẩm để giảm thiểu tác động môi trường, với 90% bao bì mì ly, tô, khay hiện nay đã chuyển sang sử dụng bao bì giấy thân thiện.

