Agribank bàn giao công trình Trường Tiểu học Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vừa qua, tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Agribank đã phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Tiểu học Thường Thắng do Agribank tài trợ với số tiền là 6 tỷ đồng.

Dự lễ khánh thành có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Phạm Văn Nghị cùng các lãnh đạo xã Thường Thắng.

Về phía đại diện Agribank có Phó Tổng Giám đốc Agribank Tô Đình Tơn; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank Phạm Hồ Bắc; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Agribank và Công đoàn Agribank; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trưởng đoàn thể Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Agribank Chi nhánh huyện Hiệp Hòa, cùng Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường.

Với nguồn kinh phí do Agribank tài trợ, địa phương cùng với nhà trường đã xây dựng công trình tòa nhà 3 tầng với 12 phòng học. Sau khi khánh thành và bàn giao, công trình đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập cho học sinh và giáo viên trường Tiểu học Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Agribank Tô Đình Tơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống Agribank trên địa bàn. Với nguồn kinh phí tài trợ ý nghĩa này, Agribank mong muốn nhà trường cùng ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) địa phương tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp GD-ĐT.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo địa phương đã trao cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Chứng nhận Tấm lòng vàng ghi nhận những đóng góp, đồng hành và phát triển sự nghiệp GD-ĐT tạo tại địa phương.

Việc bàn giao công trình trường Tiểu học Thường Thắng góp phần nối dài những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa do Agribank phối hợp cùng các địa phương trên cả nước thực hiện trong suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò chủ lực của Agribank đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là sứ mệnh phục vụ tam nông, cũng như trách nhiệm của Agribank với cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.