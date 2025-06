“Trải nghiệm tinh hoa” – cùng Thẻ KienlongBank Visa Elite

Được thiết kế dành riêng cho những khách hàng đề cao phong cách sống tinh tế, tiện nghi và hiện đại, thẻ KienlongBank Visa Elite không chỉ là công cụ thanh toán tiện lợi mà còn là chiếc thẻ quyền năng với hàng loạt đặc quyền vượt trội. Chào đón 30 năm thành lập, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đẩy mạnh số hóa, phát triển sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, KienlongBank triển khai chương trình khuyến mại “Trải nghiệm tinh hoa”.

“Trải nghiệm tinh hoa” chính thức khởi động trong tháng 6 mang đến các ưu đãi cực lớn được may đo riêng cho khách hàng:

Tặng ngay 100 Thẻ thành viên Accor Plus Explorer cho 100 Khách hàng đầu tiên mở và kích hoạt, sử dụng thẻ tín dụng KienlongBank Visa Elite thành công trong thời gian diễn ra chương trình (áp dụng cho thẻ chính). Với thẻ thành viên Accor Plus Explorer kết hợp KienlongBank Visa Elite, khách hàng có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại hơn 1.000 khách sạn trong chuỗi hệ thống The Accor trên toàn thế giới, cùng đặc quyền giảm giá phòng, ẩm thực và dịch vụ đi kèm đặc biệt. (Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 thẻ thành viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình).

Hoàn 30% tổng chi tiêu hợp lệ bằng thẻ KienlongBank Visa Elite trong mỗi giai đoạn của chương trình, tối đa 1.000.000 VNĐ/thẻ.

Bên cạnh 2 ưu đãi lớn, chủ thẻ KienlongBank Visa Elite còn được tận hưởng các đặc quyền riêng:

4 lần sử dụng phòng chờ thương gia tại ga hành khách quốc nội

Quyền sử dụng quầy ưu tiên tại các điểm giao dịch của KienlongBank

Miễn phí phát hành thẻ, phí thường niên năm đầu

Phí chuyển đổi ngoại tệ thấp: 0,5% cùng nhiều ưu đãi khác từ đối tác liên kết

Hỗ trợ 24/7 bởi hotline riêng không mất phí dành cho các chủ thẻ

Vượt lên trên giá trị của một công cụ thanh toán, KienlongBank Visa Elite được xem là trợ lý đắc lực, thấu hiểu cầu của khách hàng cao cấp: từ khả năng quản lý tài chính qua ứng dụng di động, các lớp bảo mật giao dịch tiên tiến, đến dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, và giờ đây là hệ thống ưu đãi đặc quyền toàn cầu.

Hành trình “30 năm Kết nối giá trị”, KienlongBank không chỉ khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, mà còn không ngừng đổi mới để đồng hành cùng khách hàng trong từng bước chuyển mình của cuộc sống hiện đại.