AirlineRatings đánh giá Vietjet thuộc nhóm hãng hàng không an toàn nhất thế giới

Vietjet tiếp tục được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới, vinh danh trong nhóm hàng không an toàn nhất thế giới năm 2024.

AirlineRatings đánh giá hơn 385 hãng bay toàn cầu, dựa trên hồ sơ an toàn bay trong các năm gần đây, độ tuổi của đội tàu đang khai thác, dữ liệu thẩm định của các cơ quan hàng không trong nước, tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO và các tổ chức hàng không quốc tế khác. Trong đó, Vietjet cùng các thương hiệu hàng không chi phí thấp uy tín và vượt trội trên thế giới của châu Âu, châu Mỹ như Ryanair, easyJet, Frontier... liên tiếp nhiều năm có mặt trong top 10, thể hiện sự xuất sắc trong việc duy trì an toàn bay vượt trội cho hành khách và đoàn bay.

Ông Geoffrey Thomas, Tổng Biên tập AirlineRatings, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm của Vietjet trong việc duy trì văn hóa an toàn trên mọi khía cạnh hoạt động trong khi tích cực mở rộng mạng bay quốc tế. Việc triển khai hệ thống quản lý an toàn và tuân thủ các quy định quốc tế chặt chẽ giúp hãng duy trì các chỉ số tin cậy kỹ thuật ở mức tốt nhất, đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho khai thác trong nhiều năm qua.”

AirlineRatings đánh giá Vietjet có chỉ số xếp hạng an toàn hàng không tuyệt đối 7/7 sao, mức cao nhất thế giới mà hãng đã duy trì liên tiếp từ 2018 đến nay.

Vietjet liên tiếp bổ sung các tàu bay mới vào đội tàu mới, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy kỹ thuật 99,72%, thuộc nhóm dẫn đầu các hãng hàng không khu vực và thế giới. Hãng cũng không ngừng đầu tư vào đào tạo, bảo dưỡng, kỹ thuật để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và chất lượng. Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) vừa trở thành đối tác đào tạo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) nhằm đảm bảo nguồn nhân sự hàng không chất lượng cao. Gần đây nhất, Vietjet cùng Lao Airlines hợp tác xây dựng và vận hành trung tâm bảo dưỡng máy bay ngay tại sân bay Wattay, thủ đô Viêng Chăn, Lào, giúp hãng chủ động hơn trong quản trị bảo dưỡng máy bay.

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế.