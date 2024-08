Ấm áp những căn nhà tình nghĩa ở buôn làng

Chỉ chưa đầy 5 tháng, 1.200 căn nhà tình nghĩa đã được lực lượng công an xây dựng hoàn chỉnh, bàn giao tận tay cho 1.200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Lắk. 1.200 căn nhà cũng là từng ấy điều ước của những gia đình khốn khó đã được lực lượng công an hóa thành hiện thực.

Thắp sáng 1.200 điều ước

Ánh chiều buông xuống ở buôn Mấp (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) chị H Dlen Niê (SN 1987, trú buôn Mấp) đang lau dọn lại căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn mới. Thấy chúng tôi đến, người phụ nữ trẻ tươi cười mời khách vào tham quan căn nhà mới. Căn nhà rộng 40m² , đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Không gian trong nhà được người phụ nữ này sắp xếp khá gọn gàng, ngăn nắp.

Chị H Dlen cho hay, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, không nương rẫy. Công việc chính của vợ chồng chị là làm thuê, ai gọi gì làm nấy. Trước đây, vợ chồng chị sống trong căn nhà vách ván, được làm tạm bợ. “Hồi ở nhà cũ, mùa mưa nước dột vào tứ bề. Có lúc, nửa đêm giông lốc ập tới, vợ chồng tôi phải ôm con sang nhà hàng xóm trú tạm vì sợ nhà sập”, chị H Dlen nghẹn ngào kể lại. Đầu tháng 7 vừa qua, vợ chồng chị H Dlen đã được trao tặng căn nhà mới, đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà đôi vợ chồng trẻ này chưa từng dám ước đến. “Từ trước đến giờ, vợ chồng tôi chưa dám mơ có thể có được căn nhà kiên cố, khang trang thế này để ở. Đây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc quá lớn mà Đảng và Nhà nước đã dành cho gia đình tôi”, chị H Dlen chia sẻ với sự xúc động.

Lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Y Brăi Mlô

Thiếu tá Hà Tấn Phát, Trưởng Công an thị trấn Ea Pốk, cho biết, sau khi Bộ Công an phát động đề án xây 1.200 căn nhà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, địa phương có 17 hộ đã được xét duyệt hỗ trợ nhà ở. Sau gần 4 tháng khởi công xây dựng, hiện 17 căn nhà đã hoàn thiện và bàn giao cho người dân. Hiện nay ngoài việc hỗ trợ nhà ở, Công an thị trấn Ea Pốk cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ người dân trong sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Ngược về thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi ghé thăm gia đình anh Y Brăi Mlô (SN 1987, xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) khi người đàn ông này mới xong công việc nương rẫy, vừa trở về nhà. Y Brăi Mlô là một trong 7 hộ ở xã Ea Drông được tặng nhà tình nghĩa vào tháng 5 vừa qua. Chia sẻ về ngôi nhà mới nhận, anh Y Brăi Mlô xúc động cho biết, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên nhiều năm nay gia đình phải ở trong căn nhà dột nát. Tháng 5 vừa qua, gia đình được lực lượng công an, chính quyền địa phương trao tặng căn nhà khiến vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc. “Cả đời mình chưa nghĩ rằng có ngày được ở trong căn nhà đẹp như thế này. Vợ chồng mình sẽ chăm lo làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo để xứng đáng là công dân của thị xã”, anh Y Brăi Mlô cho hay.

Gắn kết nghĩa tình quân dân

Trước đó, tháng 3-2024, Bộ Công an đã triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk. Đề án góp phần cùng toàn xã hội xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và chung sức bảo vệ an trật tự.

Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trương ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương; Công an thị xã Buôn Hồ đã chủ động tham mưu Thường trực Thị ủy, UBND thị xã rà soát, lập danh sách 50 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở. Qua đó, Công an thị xã Buôn Hồ đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ; đồng thời huy động cán bộ, người lao động hỗ trợ ngày công, giúp các hộ gia đình cùng với nhà thầu sớm hoàn thành công trình. Đến nay, 50 căn nhà đã được bàn giao, đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng 80 triệu đồng/căn, trong đó, kinh phí Bộ Công an hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng/căn; thị xã Buôn Hồ hỗ trợ 10 triệu đồng/căn.

Với sự huy động mạnh mẽ từ các nguồn lực như ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp cùng với sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ công an và người dân, những căn nhà khang trang, kiên cố dần được hình thành. Nhìn nhiều hộ nghèo ở buôn được tặng nhà mới, ông Y Muinh Niê, Trưởng buôn Mấp (thị trấn Ea Pốk) phấn khởi chia sẻ: “Việc lực lượng công an xây dựng căn nhà tình nghĩa cho bà con ở đây là một nghĩa cử rất cao đẹp. Những căn nhà khang trang này không chỉ giúp giải quyết nhu cầu về chỗ ở an toàn mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình khó khăn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ này”.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân là một trong những chương trình trọng tâm được Bộ Công an chỉ đạo thực hiện riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, nguồn lực của toàn ngành công an để triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình này. Mục đích là nhằm góp phần cải thiện đời sống, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho bà con nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an đối với nhân dân”.

