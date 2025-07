Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 2 đến ngày 8-7-2025)

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ, Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q.1): 300.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …83175 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …14249 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …12283 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …85827 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ngoc Ven (CK): 200.000đ, Doan Van Dien (CK): 1000.000đ, Bạn đọc CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Do Viet An (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Ngọc Quang (P.Dĩ An): 600.000đ, Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, Q.1): 900.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …05011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Thi Ly (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …88268 (CK): 300.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …40012 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …81584 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Phương Dung (P.Dĩ An): 200.000đ, Ngọc Quang (P.Dĩ An): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ.

Giúp anh Võ Đức Trọng HCCG 25-32B (16-6-2025): Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …26663 (CK): 50.000đ.

Giúp em Lê Đăng Khôi HCCG 25-32 (9-6-2025): Đức Minh + Minh Phúc (P.Tân Hưng): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ.

Giúp em Y Lành HCCG 25-31 (30-5-2025): Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ.

Giúp em Vũ Hoàng Hiệp HCCG 25-30B (26-5-2025): Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Phan Duc Hieu (CK): 100.000đ, Ho Thi Cam Thanh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Ông Nguyễn Bá Nha (Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Q. Tân Bình): 100.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân Ung Bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 6.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A, Đặng Tất, P. Tân Định): 3.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.